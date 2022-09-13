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Кабмін виділив 400 млн грн для відновлення інфраструктури Харківщини

Кошти надійдуть із резервного фонду держбюджету.

Кабмін виділив 400 млн грн для відновлення інфраструктури Харківщини
Фото: kmu.gov.ua

Для відновлення інфраструктури Харківської області уряд виділив 400 мільйонів гривень.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Кошти скерували з резервного фонду держбюджету для Харківської обласної військової адміністрації.

Їх спрямують на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.

Також Кабмін вніс зміни до "Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій". Документ дозволяє створювати координаційні робочі групи з усунення наслідків руйнувань та відновлення об’єктів життєзабезпечення населення.

Керівником робіт з ліквідації наслідків руйнації енергетичної інфраструктури внаслідок російської збройної агресії призначили міністра енергетики Германа Галущенка.

Нагадаємо, у Харківській області під час контрнаступу Збройних Сил України звільнено вже понад 300 населених пунктів.

Перший гуманітарний конвой із  поліцейських та волонтерів прибув до звільненої Балаклії.

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