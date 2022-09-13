Кабмін виділив 400 млн грн для відновлення інфраструктури Харківщини

Для відновлення інфраструктури Харківської області уряд виділив 400 мільйонів гривень.
Про це йдеться на урядовому порталі.
Кошти скерували з резервного фонду держбюджету для Харківської обласної військової адміністрації.
Їх спрямують на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури.
Також Кабмін вніс зміни до "Положення про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій". Документ дозволяє створювати координаційні робочі групи з усунення наслідків руйнувань та відновлення об’єктів життєзабезпечення населення.
Керівником робіт з ліквідації наслідків руйнації енергетичної інфраструктури внаслідок російської збройної агресії призначили міністра енергетики Германа Галущенка.
Нагадаємо, у Харківській області під час контрнаступу Збройних Сил України звільнено вже понад 300 населених пунктів.
Перший гуманітарний конвой із поліцейських та волонтерів прибув до звільненої Балаклії.