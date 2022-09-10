Ціна на газ для виробників тепла залишиться незмінною, - Шмигаль

Кабінет Міністрів продовжив термін дії Положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Уряд подовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", - написав Шмигаль.

Він додав, що Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати Росія. Тож рішення уряду дасть змогу забезпечити надійне постачання природного газу в Україні.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з міністром фінансів США Джанет Єллен підняв питання щодо енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Йдуть перемовини про виділення траншу в сумі 1,5 млрд доларів від Ексімбанку США на закупівлю газу.

Шмигаль раніше заявив, що Україна має близько 13 млрд кубометрів газу в сховищах та понад 2 млн тонн вугілля, що дасть можливість пережити опалювальний сезон.