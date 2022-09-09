Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
ГоловнаЕкономікаДержава

Підвищення мінімальної зарплати наступного року не буде, - Мінфін

В умовах воєнного стану пріоритетом буде сектор безпеки і оборони.

Підвищення мінімальної зарплати наступного року не буде, - Мінфін
Фото: bessarabia.ua

Проєкт державного бюджету на 2023 рік не передбачає збільшення мінімальної зарплати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що в умовах воєнного стану пріоритетом буде сектор безпеки і оборони, а також - забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

"У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року (6 700 гривень. - Ред.)", - наголосив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час онлайн-зустрічі з представниками профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики та Мінекономіки щодо формування основних показників держбюджету 2023.

Також він повідомив, що медицина залишається пріоритетом фінансування на наступний рік.

"Наразі ми дискутуємо із Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Тому планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені", - сказав Єрмоличев.

Також під час обговорення було порушено питання фінансування видатків на культуру та мистецтво, збільшення фінансування вугільної промисловості, виплати заробітних плат у сфері охорони здоров’я.

Наприкінці зустрічі Єрмоличев запевнив, що консультації щодо обговорення основних показників держбюджету буде продовжено і надалі до його прийняття в парламенті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік буде передбачено понад 1 трлн грн на сектор безпеки й оборони, а також - на індексацію пенсій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також