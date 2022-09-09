Підвищення мінімальної зарплати наступного року не буде, - Мінфін

В умовах воєнного стану пріоритетом буде сектор безпеки і оборони.

Проєкт державного бюджету на 2023 рік не передбачає збільшення мінімальної зарплати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що в умовах воєнного стану пріоритетом буде сектор безпеки і оборони, а також - забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

"У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року (6 700 гривень. - Ред.)", - наголосив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час онлайн-зустрічі з представниками профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики та Мінекономіки щодо формування основних показників держбюджету 2023.

Також він повідомив, що медицина залишається пріоритетом фінансування на наступний рік.

"Наразі ми дискутуємо із Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Тому планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені", - сказав Єрмоличев.

Також під час обговорення було порушено питання фінансування видатків на культуру та мистецтво, збільшення фінансування вугільної промисловості, виплати заробітних плат у сфері охорони здоров’я.

Наприкінці зустрічі Єрмоличев запевнив, що консультації щодо обговорення основних показників держбюджету буде продовжено і надалі до його прийняття в парламенті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше наголосив, що у проєкті державного бюджету на 2023 рік буде передбачено понад 1 трлн грн на сектор безпеки й оборони, а також - на індексацію пенсій.