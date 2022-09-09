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Україна зможе транспортувати трубопроводом до Гданська до 2 млн тонн олії щорічно

Довжина трубопроводу становитиме 600 км.

Україна зможе транспортувати трубопроводом до Гданська до 2 млн тонн олії щорічно
Микола Сольський
Фото: Latifundist.com

Україна зможе транспортувати трубопроводом до Гданська до 2 млн тонн олії на рік.

Це передбачено підписаним нещодавно меморандумом із Польщею щодо реалізації цього проекту, розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Він наголосив, що Україні потрібно створювати альтернативні потужні логістичні маршрути експорту. Оскільки в нас переробляється багато олійних культур, то трубопровід є одним із таких варіантів.

“Ми займалися цим питанням кілька місяців – проводили експертизу, радилися з бізнесом. Польська сторона позитивно сприйняла цю пропозицію. Будівництво займатиме менше часу, ніж погодження всіх документів. Трубопровід матиме кількасот кілометрів і по цій дистанції треба врахувати інтереси дуже багатьох громад, людей. Нас це хвилює більше, ніж саме будівництво”, – сказав Сольський.

За його словами, технічні характеристики дуже попередні: довжина – 600 км, потужність – до 2 млн тонн олії на рік. Трубопровід мав би пролягати з району Ягодина (Волинська область) до Гданська.

Міністр розповів як наразі вирішується питання великих черг вантажівок на польсько-українському кордоні. 

“Нам потрібно зробити певні речі: розподілити види товарів, які експортуються, здійснювати постійний, щоденний обмін інформацією з поляками для того, щоб вони могли вибудовувати свою роботу. Також важливо визначити один-два прикордонні переходи чи виділити на них окремі смуги, щоб можна було пропускати порожні вантажівки в обидва боки. Думаю, найближчим часом це вирішуватиметься", – відзначив міністр.

Нагадаємо, реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. А отже, це має зменшити міграційний тиск до Європи.

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