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Інфляція у останній місяць літа сягнула 23%, – Нацбанк

Ефекти війни, зокрема руйнування виробництв і логістики й надалі мають визначальний вплив на ціни майже всього споживчого набору товарів і послуг.

Інфляція у останній місяць літа сягнула 23%, – Нацбанк
Фото: ukrgate.com

За попередніми оцінками Національного банку, у серпні інфляція сягнула близько 23% у річному вимірі, а цінова динаміка була стриманішою, ніж прогнозував регулятор.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

“У липні інфляція прискорилася до 22,2% у річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку, у серпні вона сягнула близько 23%. Цінова динаміка загалом була стриманішою, ніж прогнозував Національний банк”, – сказав він.

За його словами, це пов’язано передусім зі швидшим, ніж очікувалося, зниженням вартості пального внаслідок подешевшання нафти на світових ринках і налагодження внутрішньої логістики. Однак інфляційний тиск залишається значним. Ефекти війни, зокрема руйнування виробництв і логістики й надалі мають визначальний вплив на ціни майже всього споживчого набору товарів і послуг.

Значну роль у стримуванні інфляції продовжить  відігравати фіксація тарифів на послуги ЖКГ. Попри високі світові ціни на енергоносії (газ та електроенергію), їхня вартість для побутових споживачів залишатиметься незмінною впродовж поточного опалювального сезону, тож вплив цього чинника на інфляційну динаміку буде обмеженим.

За прогнозами Нацбанку, у 2022 році інфляція в Україні сягне 31%, а ВВП скоротиться на третину. У наступному році очікується повернення економіки до зростання, а інфляційної динаміки – до зниження.

Крім того, Нацбанк прогнозує реальне скорочення зарплат на 27%. За прогнозом, заробітня плата наприкінці 2024 року буде нижчою за довоєнний рівень.

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