Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
ГоловнаЕкономікаДержава

В Єврокомісії привітали початок реформи лісової галузі в Україні

На думку єврокомісара, війна не привід відкладати втілення важливих для розвитку економіки та суспільства змін.

В Єврокомісії привітали початок реформи лісової галузі в Україні
Віргініюс Сінкявічюс

В Єврокомісії підтримують рішення уряду Україні розпочати реформу управління лісовою галуззю. Це важливий крок, який підтримує загальний темп реформування, повідомив єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс.

«Немає поганого часу для хороших реформ. Україна, продовжуючи боротися з російськими загарбниками, підтримує темп реформування і запускає реформу лісової галузі», — написав у Twitter Сінкявічюс.

На думку єврокомісара, війна не привід відкладати втілення важливих для розвитку економіки та суспільства змін.

«Під час війни позитивні соціальні, економічні та зелені зміни є незамінними”, — підкреслив Віргініюс Сінкявічюс.

Раніше ініціативу Кабміну щодо проведення реформи підтримали в Європейській асоціації державних лісів EUSTAFOR, яка об’єднує 36 членів з 25 європейських країн.

Нагадаємо, на останньому засіданні уряду ухвалена постанова щодо реформування управління лісогосподарської галузі. Реформа передбачає злиття 158 лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України», а також трансформацію 24 обласних управлінь Держлісагентства в 9 регіональних управлінь відповідно до лісорослинних зон, кількості лісокористувачів та площі лісів.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, реформа дозволить залучати інвестиції для розвитку галузі, управляти лісами за стандартами та практиками ЄС і усунути системні фінансові дисбаланси у галузі. У процесі реформи Держлісагентство зобов’язано вжити заходи щодо збереження робочих місць, обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів, забезпечення цифрової трансформації сфери лісового та мисливського господарства.

Реформа базується на Державній стратегії управління лісами України, яка була схвалена урядом під керівництвом премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля в кінці 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також