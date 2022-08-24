За пів року російські окупанти завдали збитків довкіллю України майже на 400 млрд гривень

Найбільше шкоди було завдано через забруднення повітря.

З 24 лютого зафіксовано майже 2000 фактів заподіяння шкоди довкіллю України військами РФ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Із початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти довкілля, щоб у подальшому змусити його сплатити сповна за скоєне Українському народу”, - йдеться у повідомленні.

Міндовкіллля нарахувало 395 млрд збитків, завданих росіянами екології України.

З них:

106,3 млрд гривень - водним ресурсам;

8,8 млрд гривень - грунтам;

176,5 - забруднення повітря.

Нагадаємо, у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України підрахували суму збитків, які завдали російські загарбники, знищивши Харківський фізико-технічний інститут. Сума збитків становить понад 14 мільярдів гривень.