Росіяни заявляють про нібито мінування будівлі, де вони готують судилище над захисниками Маріуполя

Наразі до філармонії прибуло кілька автобусів у супроводі військових РФ.

На територію філармонії в Маріуполі, де російські окупанти планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі", прибуло кілька автобусів у супроводі військових.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Судилище. Квартал з будівлею філармонії зачинено російськими військовими другу добу поспіль. Вчора працівникам - робочим у філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі під'їхало три автобуси у супроводі п’яти КамАЗів з військовими. Хто і нащо поки невідомо", - написав він.

Крім того, підконтрольні окупантам пабліки повідомили про нібито мінування філармонії і знаходження там щонайменше одного вибухового пристрою.

"Ця інформація з посиланням на «моє джерело в філармонії точно бачило» схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо. Тому, звертаємо увагу на розповсюдження такої інформації та просимо розголосу ЗМІ з метою запобігання будь-яких провокацій російською стороною. Як показує досвід – вони досі бояться публічності", - прокоментував Андрющенко.

"Дата початку судилища залишається невідомою, однак сукупність факторів як то закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів в Маріуполь свідчить про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти планують провести показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі" на День незалежності України, 24 серпня. У розвідці Міноборони повідомляли, що за одним із можливих сценаріїв, росіяни можуть завдати по приміщенню філармонії точкового ракетного удару.

У серпні росіяни говорили, що планують провести суд над полоненими захисниками України у вересні. Для цього на сцені маріупольської камерної філармонії вони облаштували тюремні клітки.

Україна закликає весь цивілізований світ не допустити судилища і вимагає негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – до Оленівки, де окупанти умисно влаштували теракт для недопущення обміну військовополоненими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія сама відріже себе від можливих переговорів, якщо влаштує судилище над полоненими українськими захисниками.