Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень - тиждень Дня Незалежності України.

Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Хоч би що там думали собі окупанти, хоч би що планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала”, - повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що говорив з президентом Франції Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це.

“Генеральний секретар ООН, впевнений, теж буде реагувати. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не буде цього терпіти. Не буде терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста.

“Ну а всі ми – всі українці – маємо памʼятати одне: хай там що, наша мета – це перемога”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував парад знищеної військової техніки ворога на Хрещатику.