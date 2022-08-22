У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
Знайшли мертвим начальника управління СБУ на Кіровоградщині
Знайшли мертвим начальника управління СБУ на Кіровоградщині
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія сама себе відріже від переговорів, якщо влаштує судилище над полоненими українськими захисниками, - Зеленський

Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень - тиждень Дня Незалежності України.

Росія сама себе відріже від переговорів, якщо влаштує судилище над полоненими українськими захисниками, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Хоч би що там думали собі окупанти, хоч би що планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала”, - повідомив Володимир Зеленський. 

Він додав, що говорив з президентом Франції Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. 

“Генеральний секретар ООН, впевнений,  теж буде реагувати. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не буде цього терпіти. Не буде терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста.

“Ну а всі ми – всі українці – маємо памʼятати одне: хай там що, наша мета – це перемога”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував парад знищеної військової техніки ворога на Хрещатику.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також