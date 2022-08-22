На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Знайшли мертвим начальника управління СБУ на Кіровоградщині
Знайшли мертвим начальника управління СБУ на Кіровоградщині
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоЖиття

До Дня державного прапора в Києві поміняють головний стяг України, - КМДА

Прапор планують замінити за кілька годин.

До Дня державного прапора в Києві поміняють головний стяг України, - КМДА
Фото: Пресслужба КМДА

Зранку 22 серпня столичні комунальники на кілька годин приспустять головний державний прапор України. Він встановлений на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Місто, як і раніше, дбає про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагшток у належному стані”, - йдеться  у повідомленні.

Зазначається, що полотно прапора замінять згідно з планом регламентних робіт. Очікується, що опівдні 22 серпня стяг буде піднято. 

Нагадаємо, Національний заповідник “Софія Київська” в партнерстві з культурною інституцією “Міжвухами” відкриває 23 серпня виставку “Лики свободи”. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також