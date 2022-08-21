Головне за день. Неділя, 21 серпня

Нові сигнали тривоги, загроза безпеці ЗАЕС, відбиті ворожі штурми, "парад" російської техніки на Хрещатику. Яким запам’ятається 179-й день повномасштабної війни.

Через загострення ядерного шантажу РФ в Україні запроваджено кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Сигнал хімічної небезпеки відтепер схожий на звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки - це дзвін на сполох.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок поїзда. Після цього оповіщення необхідно включити місцеве радіо або телебачення і очікувати подальшу інформацію. У відомстві зазначили, що в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, не виключено, що ворог в День Незалежності битиме крилатими ракетами по містах нашої країни.

Унаслідок обстрілів ЗАЕС пошкоджень зазнала естакада, у будівлі вибиті вікна.

Станом на ранок 21 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції, повідомляє НАК "Енергоатом".

Напередодні внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків.

"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", – йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях на період з 22 по 25 серпня цього року. Дві з них межують з Україною.

На Бахмутському напрямку задіяв різнокаліберну артилерію поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми та авіацію - біля Зайцевого, Бахмута і Соледара. Ворог вів наступальні бої в напрямках Покровське - Бахмутське, Семигір’я - Зайцеве, Новоселівка - Нью-Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 21 серпня – у нашій новині.

На Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу отримали поранення семеро людей — троє чоловіків, три жінки і дев’ятирічний хлопчик. У всіх - осколкові ураження.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Також унаслідок обстрілу Зеленодольської громади, що стався сьогодні вдень, загинула 59-річна жінка. Вона дістала осколкове поранення в спину.

В Зеленодольську пошкоджено дачні будинки, спорткомплекс, дитячий садок, сільськогосподарську техніку. В одну квартиру в п’ятиповерховому будинку влучили уламки реактивного снаряду.

Ввечері 21 серпня росіяни завдали ракетних ударів по Київському району Харкова. Попередньо зафіксовано три “прильоти”.

“Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку”, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував парад знищеної військової техніки ворога на Хрещатику.

«"Парад" російської техніки в Україні може бути лише таким. Слава Україні! Слава ЗСУ!» - прокоментував президент відео, розміщене у Facebook.

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