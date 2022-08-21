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Мелітопольські партизани розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей, - Федоров

Зґвалтування є найважчим військовим злочином, а також однією із складових геноциду.

Мелітопольські партизани розправилися з окупантом, який чіплявся до дітей, - Федоров
Фото: Скріншот з відео

Мелітопольські партизани “підрізали” російського окупанта, який перед тим намагався домогтися неповнолітню дівчину. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

“Годину тому солдат рф намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту “підрізано” горло”, - написав Федоров.

Він додав, що це відбулось на вулиці Героїв України.

Федоров запевнив, що ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює страшні злочини із українськими жінками та дітьми.

Нагадаємо, в ніч проти 20 серпня ЗСУ завдали удару по військовій базі окупантів в окупованому Мелітополі Запорізької області.

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