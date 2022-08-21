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Росіяни за день обстріляли три громади Сумщини, - Живицький

В усіх випадках − попередньо без втрат та руйнувань.

Росіяни за день обстріляли три громади Сумщини, - Живицький

Сьогодні, 21 серпня, російські окупанти обстрілювали Великописарівську, Хотінську та Білопільську громади Сумської області. 

Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький

“Близько 17 години ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади”, - повідомив Живицький. 

Також об 11:00 з території РФ ворог відкрив вогонь з міномету по Хотінській громаді, усього 12 прильотів за день. Биликрім того і з крупнокаліберного кулемету.

Білопільська громада: о 12:30 був мінометний обстріл − 7 прильотів, а після обіду -  ще 14. Також з 12:30 ворог вів обстріл громади зі ствольної артилерії − 17 прильотів.

Крім того, Живицький повідомив, що сьогодні ввечері над Сумським районом збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, у Харкові залишаються невпізнаними вісім із 18 жертв ракетного удару по житловій триповерхівці в Салтівському районі ввечері 17 серпня. 

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