У Харкові залишаються невпізнаними вісім жертв ракетного удару 17 серпня

У Харкові залишаються невпізнаними вісім із 18 жертв ракетного удару по житловій триповерхівці в Салтівському районі ввечері 17 серпня.

Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє Укрінформ.

«У ході пошукових робіт 20 серпня було знайдено ще три тіла, зокрема серед цих загиблих - учитель праці з найближчої школи, йому було 34 роки. Також під завалом виявлено тіло 39-річної жінки зі Львова. Одне тіло, знайдене вчора, неможливо опізнати - це лише дуже сильно ушкоджений тулуб. Загалом не впізнано вісім загиблих», - повідомив Чубенко.

Нагадаємо, Росія завдала удару по харківському гуртожитку в четвер уранці. Вісьмох людей вдалося врятувати з-під завалів.

Також у ніч на 18 серпня рашисти вдарили по гуртожитку в Салтівці. Загинули семеро людей, ще 17 мирних мешканців отримали поранення. В гуртожитку проживали люди з вадами слуху. Вони не чули сирени.

Загалом унаслідок обстрілу Харкова 17-18 серпня загинуло 18 осіб.