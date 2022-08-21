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Потяг з переселенцями з Донеччини прибув до Кропивницького

Після виходу з поїзда людям пропонувалася психологічна допомога.

Потяг з переселенцями з Донеччини прибув до Кропивницького
Фото: ДСНС

21 серпня до Кропивницького прибув ще один потяг з вимушеними переселенцями з Донецької області.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Кіровоградській області. 

Співробітники Служби з надзвичайних ситуацій допомагали евакуйованим вивантажити й перенести речі, домашніх тварин, влаштуватися в наметі для відпочинку. Для транспортування маломобільних громадян використовувалися автомобілі швидкої допомоги. Відразу після виходу з поїзда людям пропонувалася психологічна допомога.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що з тимчасово окупованих Росією українських територій вдалося вже евакуювати понад 21 тисячу осіб.

14 серпня віце-прем'єр Ірина Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватись.

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