Після виходу з поїзда людям пропонувалася психологічна допомога.

21 серпня до Кропивницького прибув ще один потяг з вимушеними переселенцями з Донецької області.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС у Кіровоградській області.

Співробітники Служби з надзвичайних ситуацій допомагали евакуйованим вивантажити й перенести речі, домашніх тварин, влаштуватися в наметі для відпочинку. Для транспортування маломобільних громадян використовувалися автомобілі швидкої допомоги. Відразу після виходу з поїзда людям пропонувалася психологічна допомога.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, що з тимчасово окупованих Росією українських територій вдалося вже евакуювати понад 21 тисячу осіб.

14 серпня віце-прем'єр Ірина Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватись.