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​Прокуратура почала розслідування обставин смерті начальника СБУ на Кіровоградщині

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

​Прокуратура почала розслідування обставин смерті начальника СБУ на Кіровоградщині
Фото: 5.ua

Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері відкрила кримінальну справу за фактом загибелі начальника Служби безпеки України в Кіровоградаській області Олександра Наконечного.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

За даними слідства, 20 серпня 2022 року близько 22:25, перебуваючи у власній квартирі, дружина підполковника почула звук пострілу та виявила в одній з кімнат тіло чоловіка з вогнепальним пораненням без ознак життя.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та встановлюються всі обставини загибелі військовослужбовця.

Нагадаємо, начальником Управління СБУ в Кіровоградській області Наконечного призначили в січні 2021 року. До призначення на Кіровоградщину два роки працював у відділі контррозвідки та понад десять – у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ. Мав звання підполковника.

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