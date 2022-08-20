Контррозвідка СБУ затримала двох агентів Росії, які намагалися зібрати розвіддані про постачання українським військам західної зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для цього вони намагались влаштуватися до лав логістичних підрозділів Збройних сил України. За даними слідства, зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.

Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам. Встановлено також , що зловмисники катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.

Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону та продовжили підривну діяльність проти нашої держави. Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший – хотів «призватись» від однієї з територіальних громад поблизу Києва.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили:

комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв;

засоби зв’язку, які ворожа агентура використовувала для комунікації з російськими «координаторами».

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Перевіряються зв'язки зрадників з представниками спецслужб РФ.

Нагадаємо, що СБУ викрила працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради на спробі встановити "жучки" в кулуарах і залі парламенту.