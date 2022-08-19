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За день росіяни обстрілювали території двох громад Сумщини, - Живицький

Сумщину обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

За день росіяни обстрілювали території двох громад Сумщини, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 серпня, росіяни 5 разів відкривали вогонь по територіях Краснопільської та Шалигінської громад. Всього було зафіксовано понад 70 прильотів.  

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“Краснопільська громада: мінометний обстріл по околицях Грабовського почався о 19:40 − 7 прильотів з міномету”, - повідомив Живицький. 

Крім того, додав голова Сумської ОВА, о 16:30 з території РФ росіяни почали бити по Шалигинській громаді зі ствольної артилерії − 24 прильоти. А майже о 18:00 громаду накрили реактивною артилерією − 40 прильотів.

Попередньо без втрат, руйнування з'ясовуються. 

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли зі ствольної артилерії Марганець Дніпропетровської області.

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