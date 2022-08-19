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Укрзалізниця відновлює курсування "Бойківського експресу"

Поїзд відновить рух на День Незалежності.

Укрзалізниця відновлює курсування "Бойківського експресу"
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця до Дня Незалежності України запускає "Бойківський експрес" - Інтерсіті+ №745/746 Київ-Славсько.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд відправиться 24 серпня о 6:08 з Києва (перший рейс кільцевої електрички прибуває до Центрального вокзалу о 5:56), проїде Львів об 11:56-12:06 та прибуде на станцію Славсько о 13:58. 

Зворотно вирушає о 14:28, Львів - 16:24-16:34, Київ - 22:20.

Квитки на 10 діб наперед найближчим часом з'являться в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах.

Нагадаємо, Укрзалізниця ухвалила рішення про запуск ігротеки у вагонах шести поїздів. Ігри будуть видаватись пасажирам безкоштовно, також їх можна буде придбати у провідників. 

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