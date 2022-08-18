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Продуктові набори в Києві отримали 20% переселенців

Міська влада очікує збільшення переселенців у Києві.

Продуктові набори в Києві отримали 20% переселенців
Фото: Пресслужба КМДА

За останній тиждень кількість переселенців у Києві зросла майже на 50% і сягнула 145 тис. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Усі переселенці з окупованих територій або з територій, де йдуть активні бойові дії, котрі зареєструвались у столиці як внутрішньо переміщені особи (ВПО), можуть отримати продуктові набори”, - йдеться у повідомленні.

Столична влада закликає всіх переселенців, які зареєстровані в Києві як ВПО, активізуватись із отриманням продуктових наборів. 

На сьогодні отримано лише 30 тис. продуктових наборів, а незабаром потік переселенців може збільшитись. 

Записатись для отримання талону на продуктовий набір можна після попередньої реєстрації в електронній черзі на сайті https://kyivcnap.gov.ua/ або в застосунку “Київ Цифровий” в 12-ти пунктах реєстрації:

  • Департамент (Центр) надання адміністративних послуг – вул. Дніпровська набережна, 19-Б;
  • Голосіївський район – проспект Голосіївський, 42;
  • Дарницький район – вул. С. Олійника, 21;
  • Деснянський район – проспект Маяковського, 29;
  • Дніпровський район – вул. Харківське шосе, 18;
  • Оболонський район – Оболонський проспект, 16;
  • Печерський район – вул. Лесі Українки, 7 та вул. Московська 5/2;
  • Подільський район – вул. Червонопільська, 14/14;
  • Святошинський район – проспект Перемоги, 97;
  • Солом’янський район – проспект Повітрофлотський, 41;
  • Шевченківський район – бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і машини спецтехніки, які було отримано як допомогу від німецьких партнерів. 

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