Продуктові набори в Києві отримали 20% переселенців

За останній тиждень кількість переселенців у Києві зросла майже на 50% і сягнула 145 тис.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Усі переселенці з окупованих територій або з територій, де йдуть активні бойові дії, котрі зареєструвались у столиці як внутрішньо переміщені особи (ВПО), можуть отримати продуктові набори”, - йдеться у повідомленні.

Столична влада закликає всіх переселенців, які зареєстровані в Києві як ВПО, активізуватись із отриманням продуктових наборів.

На сьогодні отримано лише 30 тис. продуктових наборів, а незабаром потік переселенців може збільшитись.

Записатись для отримання талону на продуктовий набір можна після попередньої реєстрації в електронній черзі на сайті https://kyivcnap.gov.ua/ або в застосунку “Київ Цифровий” в 12-ти пунктах реєстрації:

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг – вул. Дніпровська набережна, 19-Б;

Голосіївський район – проспект Голосіївський, 42;

Дарницький район – вул. С. Олійника, 21;

Деснянський район – проспект Маяковського, 29;

Дніпровський район – вул. Харківське шосе, 18;

Оболонський район – Оболонський проспект, 16;

Печерський район – вул. Лесі Українки, 7 та вул. Московська 5/2;

Подільський район – вул. Червонопільська, 14/14;

Святошинський район – проспект Перемоги, 97;

Солом’янський район – проспект Повітрофлотський, 41;

Шевченківський район – бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і машини спецтехніки, які було отримано як допомогу від німецьких партнерів.