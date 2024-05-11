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Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона

Посол нашої держави стверджує, що українці роблять відчутний внесок в економіку сусідньої країни.

Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Фото: EPA/UPG

Кількість громадян України, які перебувають на території Польщі, зменшується. Якщо раніше статус тимчасового захисту на території країни мали 1,3 мільйона наших співгромадян, то нині це число становить трохи більше 950 тисяч.

Таку статистику навів Укрінформу посол України в Польщі Василь Зварич. За його словами, до повномасштабного вторгнення в сусідній країні жили та працювали 1,5-2 мільйона українців, тож загалом наших людей там досить багато. Щонайменше 700 тисяч з них приїхали вже після початку великої війни, мають офіційну трудову зайнятість та сплачують в бюджет Польщі податки.

Уряд Дональда Туска має намір продовжити тимчасовий захист та допомогу для українців до 30 вересня 2025 року. Посол попереджає, що водночас буде посилено контроль над тими, хто цією допомогою зловживає.

За словами Зварича, українці на польського ринку генерують близько 1% додаткового ВВП. За два роки у Польщі з'явилося 30 тисяч нових компаній з українським капіталом.

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