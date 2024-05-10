10 травня російські війська спробували розширити операції проти України, зокрема, на Харківщині.

Як сказав у вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський, українські захисники дають відсіч.

"Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Я вдячний кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які саме так захищають наші позиції, як потрібно. Додаємо наших сил на харківські напрямки. І по лінії нашого державного кордону, і по всій лінії фронту ми будемо незмінно знищувати окупанта саме так, щоб зірвати будь-які російські наступальні наміри", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що про ситуацію зранку і ввечері доповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, також на постійному зв'язку міністр оборони Рустем Умєров.

"Усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням", - наголосив президент і зауважив, що "пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошення пакета".

Ситуація на Харківщині. Що відомо?