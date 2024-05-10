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Окупанти незадоволені рівнем російської мови серед місцевого населення на ТОТ, — ЦНС

Жителі лівого берега Дніпра відмовляються переходити на мову окупантів.

Окупанти незадоволені рівнем російської мови серед місцевого населення на ТОТ, — ЦНС
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини населення відмовляється переходити на російську мову при спілкуванні з ворогом. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські окупаційні адміністрації Херсонщини отримали скарги від лікарів-гастролерів з РФ, що під час примусових оглядів мешканці сіл лівого берега Дніпра не переходили на російську мову", – розповідають у спротиві.

У ЦНС додають, що в РОА розглядають варіант створення мовних курсів для українців, аби підвищити "загальний рівень рідної мови".

"Цей сюрреалізм добре демонструє "визволителів" та їх розповіді про "ісконні російські території", – додають у нацспротиві.

  • Раніше у ЦНС інформували, що на тимчасово окупованих територіях росіяни почали вербувати дітей у російську нацгвардію.
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