Окупанти незадоволені рівнем російської мови серед місцевого населення на ТОТ, — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини населення відмовляється переходити на російську мову при спілкуванні з ворогом.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Російські окупаційні адміністрації Херсонщини отримали скарги від лікарів-гастролерів з РФ, що під час примусових оглядів мешканці сіл лівого берега Дніпра не переходили на російську мову", – розповідають у спротиві.
У ЦНС додають, що в РОА розглядають варіант створення мовних курсів для українців, аби підвищити "загальний рівень рідної мови".
"Цей сюрреалізм добре демонструє "визволителів" та їх розповіді про "ісконні російські території", – додають у нацспротиві.
- Раніше у ЦНС інформували, що на тимчасово окупованих територіях росіяни почали вербувати дітей у російську нацгвардію.