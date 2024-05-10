Окупанти незадоволені рівнем російської мови серед місцевого населення на ТОТ, — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини населення відмовляється переходити на російську мову при спілкуванні з ворогом.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські окупаційні адміністрації Херсонщини отримали скарги від лікарів-гастролерів з РФ, що під час примусових оглядів мешканці сіл лівого берега Дніпра не переходили на російську мову", – розповідають у спротиві.

У ЦНС додають, що в РОА розглядають варіант створення мовних курсів для українців, аби підвищити "загальний рівень рідної мови".

"Цей сюрреалізм добре демонструє "визволителів" та їх розповіді про "ісконні російські території", – додають у нацспротиві.