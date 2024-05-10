Російські терористи атакували з артилерії Сумщину, поранена літня жінка

Сьогодні вранці, 10 травня, російська армія вкотре атакувала Сумську область, застосовуючи артилерію. Унаслідок атаки постраждала 66-річна жителька Середино-Будської громади Шосткинського району.

Про це ідеться у повідомленні Сумської прокуратури.

"10 травня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району", – ідеться у повідомленні.

66-річна жінка, унаслідок ворожої атаки, отримала поранення, також уламками пошкоджений будинок потерпілої.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).