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Російські терористи атакували з артилерії Сумщину, поранена літня жінка

Під обстрілами опинилася Середино-Будська громада Шосткинського району.

Російські терористи атакували з артилерії Сумщину, поранена літня жінка
Велика Писарівка після обстрілів.
Фото: надано Оксаною Ковальовою

Сьогодні вранці, 10 травня, російська армія вкотре атакувала Сумську область, застосовуючи артилерію. Унаслідок атаки постраждала 66-річна жителька Середино-Будської громади Шосткинського району. 

Про це ідеться у повідомленні Сумської прокуратури.

"10 травня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району", – ідеться у повідомленні. 

66-річна жінка, унаслідок ворожої атаки, отримала поранення, також уламками пошкоджений будинок потерпілої. 

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • 10 травня уранці ворог обстріляв Есманську громаду на Сумщині. Загинула літня жінка, її онука отримала поранення.
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