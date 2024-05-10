Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ознак формування наступальних угруповань на півдні не спостерігається, — Сили оборони

На південному напрямку ситуація залишається незмінною.

Ознак формування наступальних угруповань на півдні не спостерігається, — Сили оборони
Фото: Генштаб

На півдні України поки не спостерігається нових ворожих наступальних угруповань. Ситація на цьому напрямку залишається стабільною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише РБК-Україна.

"Ситуація залишається незмінною, якихось ознак формування наступальних угрупувань не бачимо, так само як і зміну стану та положення ворога на нашому напрямку", — заявив Плетенчук.

Речник додає, що ворог продовжує активні штурмові дії на всіх ділянках фронту півдня України, застосовуючи безпілотники та здійснюючи атаки.

"Продовжують вони спроби вести штурмові дії фактично на всіх ділянках фронту. В нашій операційній зоні — це Роботине і Кринки. Згодом матимемо повну інформацію щодо цих подій", — сказав речник.

За вчорашній день росіяни здійснили 21 невдалу спробу штурмів.

"Заходили в Роботине, там було п'ять штурмів, але вони були змушені покинути поле бою через втрати. У Старобільському було 14 штурмів, а в Кринках — два", — додав Плетенчук.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурмові дії на Донецькому напрямку, там за добу 60 атак.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies