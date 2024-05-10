Ознак формування наступальних угруповань на півдні не спостерігається, — Сили оборони

На півдні України поки не спостерігається нових ворожих наступальних угруповань. Ситація на цьому напрямку залишається стабільною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише РБК-Україна.

"Ситуація залишається незмінною, якихось ознак формування наступальних угрупувань не бачимо, так само як і зміну стану та положення ворога на нашому напрямку", — заявив Плетенчук.

Речник додає, що ворог продовжує активні штурмові дії на всіх ділянках фронту півдня України, застосовуючи безпілотники та здійснюючи атаки.

"Продовжують вони спроби вести штурмові дії фактично на всіх ділянках фронту. В нашій операційній зоні — це Роботине і Кринки. Згодом матимемо повну інформацію щодо цих подій", — сказав речник.

За вчорашній день росіяни здійснили 21 невдалу спробу штурмів.

"Заходили в Роботине, там було п'ять штурмів, але вони були змушені покинути поле бою через втрати. У Старобільському було 14 штурмів, а в Кринках — два", — додав Плетенчук.