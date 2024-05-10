Посилення обстрілів на Харківщині: влада нагадала про дію “гарячої лінії” з питань евакуації

Влада обіцяє супровід на всіх етапах евакуації.

В Харківській області на північному напрямку останню добу тривають посиленні ворожі обстріли з різного виду озброєння, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Особливо звертаємося до жителів Вовчанського та Липецького напрямків. Нагадуємо, що діє «гаряча лінія» з питань евакуації – звертайтесь за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах”, – написав Синєгубов.

Він зазначив, що на Харківщині ще з 2022 року розроблені маршрути евакуації, а також налагоджена система видачі гуманітарної допомоги, тимчасового розселення тощо.

“Не зволікайте! Убезпечте себе та своїх близьких”, – звернувся до мешканців Синєгубов.

Нещодавно Міноборони повідомило, що близько 5 ранку окупанти намагалися прорвати лінію оборони в Харківській області. Атаки відбито, тривають бої. Туди спрямували резервні підрозділи захисників.