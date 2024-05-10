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RFI: Франція планує переробити прострочені далекобійні ракети Scalp у бойові і відправити Україні

Ці ракети мали утилізувати. Але тепер їх доставлять на французькі заводи, де за три місяці планують зробити придатними до застосування.

RFI: Франція планує переробити прострочені далекобійні ракети Scalp у бойові і відправити Україні
Кріплення авіаційної крилатої ракети класу «повітря-земля» Storm Shadow / SCALP EG на винищувач
Фото: aviationweek.com

Франція у рамках програми Chrysalis (лялечка метелика) планує передати Україні далекобійні ракети Scalp або з терміном придатності, що минув, або зібрані з прострочених компонентів, що дозволить Франції уникнути спустошення власного ракетного арсеналу, повідомляє DW із посиланням на медіакомпанію Radio France Internationale (RFI).

Зазначається, що для програми Chrysalis буде використано ракети Scalp, що зберігаються в "коконах" (контейнерах). Таких ракет два види - невикористані зі строком придатності, що минув, і демонтовані, з яких вилучено компоненти для використання в інших ракетах Scalp. Ракети, що зберігаються в "коконах", доставлять на французькі заводи, де їх за три місяці зроблять придатними до застосування.

Оскільки ці ракети передбачається швидко задіяти проти Росії, їх випробування проводитимуться за спрощеною схемою. Одне з джерел RFI назвало цей план досить ефективним в економічному плані, оскільки вилучені з коконів ракети Scalp і так призначені для утилізації.

У січні 2024 року президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір поставити Україні 40 ракет Scalp. Приблизно в цей же час було запущено і програму Chrysalis, зазначає RFI. Джерела повідомили медіакомпанії, що знайдене рішення дозволить вчетверо скоротити витрати, порівняно з виробництвом нових ракет Scalp.

Програму Chrysalis планується завершити вже цього року.

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