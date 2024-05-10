Більшість українців вважають, що демократична система важливіша, ніж сильний лідер, – опитування

Лише 14% відповіли, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською.

Більшість опитаних українців (57%) вважають, що Україна скоріше або повністю є демократичною країною. З них 34% вважають, що майже або повністю, а 23% вважають скоріше демократичною.

Про це свідчать результати опитування КМІС у лютому 2024.

Натомість лише 14% відповіли, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. Утім, ще є 27% респондентів, які вважають, що Україна водночас є в рівній мірі диктаторською і демократичною країною.

Фото: КМІС

Хоча із західних до східних регіонів стає трохи менше тих, хто вважає Україну демократією, але фактично у всіх регіонах більшість дотримується думки, що Україна зберігає свою демократичність (і не більше 17% вважають Україну диктаторською країною).

У громадян також запитали, що для них важливіше – мати сильного лідера (лідерів) чи демократичну систему? У липні 2022 58% відповіли, що "зараз Україні сильний лідер важливіше, ніж демократична система", а про пріоритет демократичної система відповіли 27%

Подібне запитання ставили в жовтні 2020 року, проте без акценту "зараз". На той момент 54% віддавали перевагу сильному лідеру і 31% – демократичній системі. Натомість у грудні 2023 більшість українців (59%) відповіли, що Україні демократична система важливіша. Частка тих, хто вважав, що Україні важливіше мати сильного лідера – 32%.

"Треба враховувати, що сприйняття громадськістю важливості та потенціальних можливостей, які демократія дає країні, значною мірою ґрунтуються на діях залучених сторін. Історії корупції, конфлікти у Верховній Раді, заангажована журналістика та деструктивна агресивна поведінка окремих активістів тощо не сприяють підтримці демократії як бажаної мети. Чиновник або правоохоронець, який зловживає повноваженнями для тиску на журналістів чи громадських активістів, безумовно посилює градус критики серед людей до системи в цілому. Водночас і журналіст чи громадський борець з корупцією, який проводить заангажовані та/або просто некомпетентні розслідування, також зрештою формує несприятливе сприйняття демократії в Україні. Тому важливо зберігати рамки конструктивної взаємодії між усіма сторонами", – прокоментував результати виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Пресреліз було складено за результатами двох власних опитувань КМІС, проведених у грудні 2023 та лютому 2024 (у кожному опитуванні опитано методом телефонних інтерв'ю майже 1000 респондентів за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян) щодо того, наскільки Україна є демократичною країною та наскільки пріоритетною для України є демократична система.