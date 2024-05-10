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ГУР попереджає, що із загостренням обстановки на фронті противник посилює інформаційно-психологічні операції

Противник посилює дестабілізаційні зусилля. Натомість українська розвідка закликає громадян до єдності.

ГУР попереджає, що із загостренням обстановки на фронті противник посилює інформаційно-психологічні операції
очільник ГУР Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Головне управління розвідки Міноборони України попереджає про новий виток ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) та закликає українське суспільство до єдності.

“Разом із загостренням обстановки на фронті противник посилює дестабілізаційні зусилля, спрямовані на розкол українського суспільства. Зокрема, може використовувати для цього масові заходи, куди вкидає власні провокації”, – йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що військовими цілями противника є не лише військові об’єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

“Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз’єднують суспільство – паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської росії. У цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею”, – повідомляє ГУР.

Також відомство зазначає, що українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту суспільства, проте від суспільства необхідні взаєморозуміння та допомога.

Зазначимо, раніше Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляв, що у мережі почали ширитися маніпулятивні меседжі щодо президентських виборів в Україні.

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