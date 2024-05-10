У Кропивницькому чоловік за допомогою вебкамери хотів скоригувати ворожі ракети по залізничних ешелонах ЗСУ

Для виконання завдання він намагався встановити камеру поблизу одного з мостів.

Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував ракетний удар по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, ворожим коригувальником виявився мешканець Кропивницького. Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів. Далі він мав передати їхні координати росіянам для підготовки прицільного удару по залізничній гілці.

Таким чином ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали його "на гарячому" - коли чоловік намагався встановити камеру.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, на який він планував "підв’язати" відеопристрій, щоб відслідковувати рух ешелонів.

Наразі йому повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялося, вранці 8 травня Росія атакувала залізничний вокзал Херсона. Пошкоджено сам вокзал і колії.