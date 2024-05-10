Окупанти вдарили по Харкову

Близько 3:20 за київським часом міський голова Харкова Ігор Терехов у соцмережах повідомив про вибухи в місті. Окупанти влучили у приватний будинок, сталося займання.

Інформацію про пошкодження житлової забудови підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він додав, що під атакою також опинилися Дергачі Харківського району.

На місці влучання працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки. За уточненими даними станом на ранок, в Харкові поранені двоє: хлопчик 11 років і жінка 72-х.

Про характер атаки офіційної інформації не надходило, проте моніторингові групи повідомляли про балістичну загрозу.