Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини

Сьогодні, 9 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 302 вибухи.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни вдарили з мінометів, артилерії та БпЛА типу “Ланцет”.

Білопільську громаду вороги обстріляли з мінометів, РСЗВ, артилерії, FPV-дронами та скинув КАБи.

Також КАБами, а ще мінометами та РСЗВ, російська армія обстріляла Юнаківську громаду.

Миропільську та Хотінську громади армія РФ обстріляла з мінометів та артилерії.

По Новослобідській та Путивльській громадам російські окупанти вдарили з мінометів, а по Великописарівській - мінометами та FPV-дронами.

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з артилерії та FPV-дроном, а Шалигинську - FPV-дронами.

FPV-дронами, а також мінометами та артилерією, російські війська атакували й Есманьську громаду.