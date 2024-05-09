Водосховище та землі вартістю понад 8 млрд грн повернули державі на Київщині

Саливонківське водосховище орендар незаконно використовував для вирощування та вилову риби.

Київська обласна прокуратура в судовому порядку повернула державі Саливонківське водосховище та земельну ділянку під ним площею 220 га вартістю понад 8 млрд грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що суб’єкт господарювання незаконно використовував водний об’єкт та земельну ділянку під ним для рибогосподарської діяльності.

"Промисловий вилов та вирощування риби здійснювались на підставі Режиму рибогосподарської експлуатації водойми без отримання правовстановлюючих документів", – додали у прокуратурі.Також зазначили, що законом не передбачено можливість використання водних біоресурсів без отримання права на водні об’єкти та земельні ділянки під ними.

"З цих підстав прокуратура звернулась до суду з позовом, який Господарський суд Київської області задовольнив в повному обсязі", – резюмували в Офісі генпрокурора.