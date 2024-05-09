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СБУ заочно оголосила підозру клірику УПЦ МП, який агітував за приєднання Херсонщини до Росії

Спецслужба розшукує також і його батька, який працював в інтересах загарбників.

СБУ заочно оголосила підозру клірику УПЦ МП, який агітував за приєднання Херсонщини до Росії
Підозрюваний Назар Шкіль

Клірик УПЦ МП із Херсонщини, іподиякон так званої «Херсонської єпархії РПЦ» Назар Шкіль отримав підозру в колабораційній діяльності, оскільки агітував на приєднання області до Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Під час окупації Херсона Шкіль одним із перших підтримав росіян і пішов з ними на співпрацю. Опісля гауляйтер Володимир Сальдо погодив його «кандидатуру» на керівника місцевої окупаційної організації, яка діяла під виглядом «громадського об’єднання молоді».

Клірик зібрав «однодумців» для розфарбування стели на в’їзді в окупований Херсон у кольори російського прапора. Про це колаборнат розповідав під час прямих трансляцій в етерах центральних телеканалів РФ.

Також Шкіль агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо "приєднання" Херсонщини до Росії.

Під час звільнення Херсонщини він разом з батьком – настоятелем місцевого храму УПЦ МП, втік до РФ, міста Ставрополь.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили іподиякону-колаборанту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії рф проти України);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності й вирішується питання щодо кваліфікації дій його батька, який так само причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

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