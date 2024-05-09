СБУ заочно оголосила підозру клірику УПЦ МП, який агітував за приєднання Херсонщини до Росії

Спецслужба розшукує також і його батька, який працював в інтересах загарбників.

Клірик УПЦ МП із Херсонщини, іподиякон так званої «Херсонської єпархії РПЦ» Назар Шкіль отримав підозру в колабораційній діяльності, оскільки агітував на приєднання області до Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Під час окупації Херсона Шкіль одним із перших підтримав росіян і пішов з ними на співпрацю. Опісля гауляйтер Володимир Сальдо погодив його «кандидатуру» на керівника місцевої окупаційної організації, яка діяла під виглядом «громадського об’єднання молоді».

Клірик зібрав «однодумців» для розфарбування стели на в’їзді в окупований Херсон у кольори російського прапора. Про це колаборнат розповідав під час прямих трансляцій в етерах центральних телеканалів РФ.

Також Шкіль агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо "приєднання" Херсонщини до Росії.

Під час звільнення Херсонщини він разом з батьком – настоятелем місцевого храму УПЦ МП, втік до РФ, міста Ставрополь.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили іподиякону-колаборанту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії рф проти України);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі тривають заходи для притягнення зловмисника до відповідальності й вирішується питання щодо кваліфікації дій його батька, який так само причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.