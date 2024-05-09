Коломойському обрали запобіжний захід по справі про організацію убивства

Йому призначили арешт без права на заставу. Коломойський і так перебуває під вартою, але міг вийти під заставу в майже 2 млрд.

Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід по справі про організацію замовного вбивства Сергія Карпенка.

Суд призначив перебування під вартою до 7 липня без права на заставу. Про це повідомляє видання "Ґрати" з залу суду.

Коломийський і так перебував у СІЗО – із 2 вересня 2023. Його арештували по справі про шахрайство і легалізацію майна. Запобіжний захід після продовження триває до 2 червня, але тут він мав право на заставу в 1,9 млрд гривень. А от за новим арештом такого права в нього немає.

Суд вважає Коломойського причетним до організації замаху на вбивство юриста двадцятирічної давнини. 2003 року в Феодосії напали на директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго". Лікарям вдалося його врятувати.

"За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство директора юридичної компанії за «невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства», а саме підприємства «Дніпроспецсталь». Бізнесмен заперечує будь-яку причетність до злочину", – повідомили "Ґрати".

Докладно про оголошену через 20 років підозру – в матеріалі на LB.ua.