Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Коломойському обрали запобіжний захід по справі про організацію убивства

Йому призначили арешт без права на заставу. Коломойський і так перебуває під вартою, але міг вийти під заставу в майже 2 млрд. 

Коломойському обрали запобіжний захід по справі про організацію убивства
Фото: Главком

Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід по справі про організацію замовного вбивства Сергія Карпенка.

Суд призначив перебування під вартою до 7 липня без права на заставу. Про це повідомляє видання "Ґрати" з залу суду.

Коломийський і так перебував у СІЗО – із 2 вересня 2023. Його арештували по справі про шахрайство і легалізацію майна. Запобіжний захід після продовження триває до 2 червня, але тут він мав право на заставу в 1,9 млрд гривень. А от за новим арештом такого права в нього немає.

Суд вважає Коломойського причетним до організації замаху на вбивство юриста двадцятирічної давнини. 2003 року в Феодосії напали на директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго". Лікарям вдалося його врятувати.

"За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство директора юридичної компанії за «невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства», а саме підприємства «Дніпроспецсталь». Бізнесмен заперечує будь-яку причетність до злочину", – повідомили "Ґрати".

Докладно про оголошену через 20 років підозру – в матеріалі на LB.ua. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies