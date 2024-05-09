Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Президент і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби.
Про йдеться в указі № 309/2024 від 8 травня 2024 року.
“Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу”, – йдеться в документі.
- 7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
- Тривалий час Україна не має свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023.