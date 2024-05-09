Зеленський звільнив Залужного з військової служби

Залужного звільнено за станом здоров’я. У березні глава держави погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві.

Президент і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби.

Про йдеться в указі № 309/2024 від 8 травня 2024 року.

“Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу”, – йдеться в документі.