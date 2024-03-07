Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»
Легітимний без виборів
Легітимний без виборів
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський погодив кандидатуру Залужного як посла у Великобританії

МЗС спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

Зеленський погодив кандидатуру Залужного як посла у Великобританії
Валерій Залужний
Фото: Міноборони

7 березня Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

МЗС уже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

Погодження відбулося в день візиту міністра оборони Британії Гранта Шаппса до Києва. 

"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", – сказав про погодження кандидатури Залужного президент у вечірньому зверненні.

  • Тривалий час Україна не має свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023 року. 
  • У лютому, коментуючи на пресконференції питання призначення послів, Зеленський повідомив, що щодо амбасадора до Великої Британії точної визначеності немає.
  • Раніше медіа писали, що на цю посаду претендував ексміністр оборони Олексій Резніков. Він нещодавно поновив свою адвокатську ліцензію. 

Хто такий Валерій Залужний

  • Уродженець Житомирщини. У 1997 році з відзнакою завершив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.
  • У 2007 році призначений на посаду начальника штабу—першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області. На цій посаді успішно проходив службу впродовж двох із половиною років.
  • Рішенням начальника Генерального штабу Збройних сил України 13 жовтня 2009 року призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади.
  • На 2017 рік ― начальник штабу—перший заступник командувача військ Оперативного командування «Захід».
  • На 2018 рік ― начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ—перший заступник Командувача об'єднаних сил.
  • 9 грудня 2019 року призначений командувачем Оперативного командування «Північ».
  • 27 липня 2021 року Залужного призначено новим головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Член РНБО з 28 липня 2021.
  • 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies