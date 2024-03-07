Зеленський погодив кандидатуру Залужного як посла у Великобританії

7 березня Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

МЗС уже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

Погодження відбулося в день візиту міністра оборони Британії Гранта Шаппса до Києва.

"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", – сказав про погодження кандидатури Залужного президент у вечірньому зверненні.

Тривалий час Україна не має свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023 року.

У лютому, коментуючи на пресконференції питання призначення послів, Зеленський повідомив, що щодо амбасадора до Великої Британії точної визначеності немає.

Раніше медіа писали, що на цю посаду претендував ексміністр оборони Олексій Резніков. Він нещодавно поновив свою адвокатську ліцензію.

Хто такий Валерій Залужний