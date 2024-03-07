Зеленський погодив кандидатуру Залужного як посла у Великобританії

7 березня Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
МЗС уже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.
Погодження відбулося в день візиту міністра оборони Британії Гранта Шаппса до Києва.
"Сьогодні погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися", – сказав про погодження кандидатури Залужного президент у вечірньому зверненні.
- Тривалий час Україна не має свого посла у Британії – після того, як Зеленський звільнив з посади Вадима Пристайка у липні 2023 року.
- У лютому, коментуючи на пресконференції питання призначення послів, Зеленський повідомив, що щодо амбасадора до Великої Британії точної визначеності немає.
- Раніше медіа писали, що на цю посаду претендував ексміністр оборони Олексій Резніков. Він нещодавно поновив свою адвокатську ліцензію.
Хто такий Валерій Залужний
- Уродженець Житомирщини. У 1997 році з відзнакою завершив навчання в інституті, після чого пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.
- У 2007 році призначений на посаду начальника штабу—першого заступника командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області. На цій посаді успішно проходив службу впродовж двох із половиною років.
- Рішенням начальника Генерального штабу Збройних сил України 13 жовтня 2009 року призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади.
- На 2017 рік ― начальник штабу—перший заступник командувача військ Оперативного командування «Захід».
- На 2018 рік ― начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ—перший заступник Командувача об'єднаних сил.
- 9 грудня 2019 року призначений командувачем Оперативного командування «Північ».
- 27 липня 2021 року Залужного призначено новим головнокомандувачем Збройних сил України.
- Член РНБО з 28 липня 2021.
- 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time.