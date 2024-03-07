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Голова НБУ заявив про збільшення обсягу коштів українців на рахунках у банках

Пишний спростував фейк, що громадяни України начебто знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію.

Голова НБУ заявив про збільшення обсягу коштів українців на рахунках у банках
Глава НБУ Андрій Пишний
Фото: facebook/Андрій Пишний

Закон про мобілізацію не вплинув помітно на ситуацію з коштами українців на рахунках у банках.

Про це заявив глава Національного банку України Андрій Пишний, коментуючи поширення інформації про те, що українці начебто знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію.

За словами пишного, ця тема "виявилася дуже спокусливою для маніпуляцій та викривлень, особливо в контексті обговорення закону про мобілізацію". 

"Хайп, який запустили російські канали, підживили окремі "експерти" та не зрозуміло навіщо продовжують реплікувати навіть деякі поважні ЗМІ та політики. У вислові "Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію" і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності. Основний вплив на динаміку коштів на рахунках мали сезонні чинники. Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку", - повідомив глава НБУ. Обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках упродовж лютого практично відновився після сезонних коливань у січні. Про це свідчать дані оперативної статистики Національного банку станом на 1 березня. 

Так, за лютий обсяг коштів зріс на 2,3% і компенсував майже аналогічне падіння за січень. 

Станом на початок березня українців зберігають на гривневих рахунках у банках близько 707 млрд грн. 

В НБУ повідомили, що за 2023 рік обсяг гривневих коштів населення у банках збільшився на 121 млрд грн, або на 20,5%, і сягнув історичного максимуму на рівні 711 млрд грн. 

Частка строкових вкладів фізичних осіб у гривні зросла на 4,2 в. п. за рік. Попри широкомасштабну війну, рівень доларизації депозитів населення знизився на понад 2 в. п. до близько 34%.

Водночас у січні 2024-го, як і в попередні роки, через сезонні коливання у першій половині місяця обсяг коштів скорочувався. У другій половині січня тренд змінився і відтоді залишки зростають.

"Ми не побачили помітного впливу законопроєкту про мобілізацію. Ба більше, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися. Крім того, профільний комітет парламенту чітко сформулював, що не підтримуватиме норму щодо блокування рахунків. Це можливо, як і зараз, виключно в судовому порядку", – сказав Пишний.

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