Шмигаль розповів, як планують посилювати економіку України

Для цього розробили дорожню карту.

Одним з головних завдань для Кабміну залишається подальше посилення економіки України.

Про це на засіданні уряду 5 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вже є дорожня карта - проєкти, які "ми обговорюємо з партнерами, і які вже мають наповнення деталями".

Серед пунктів цієї дорожньої карти: