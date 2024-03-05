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Шмигаль розповів, як планують посилювати економіку України

Для цього розробили дорожню карту.

Шмигаль розповів, як планують посилювати економіку України
прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: Макс Требухов

Одним з головних завдань для Кабміну залишається подальше посилення економіки України.

Про це на засіданні уряду 5 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Він зазначив, що вже є дорожня карта - проєкти, які "ми обговорюємо з партнерами, і які вже мають наповнення деталями".

Серед пунктів цієї дорожньої карти:

  • залучення інвестицій і страхування інвестпроєктів;
  • енергетика та деокупація Запорізької атомної електростанції;
  • південні порти і порти Дунаю;
  • експорт в ЄС наземним транспортом;
  • повернення українців з-за кордону;
  • платформа «Зроблено в Україні»;
  • конфіскація російських активів;
  • розвиток оборонно-промислового комплексу;
  • євроінтеграція.
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