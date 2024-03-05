Шмигаль розповів, як планують посилювати економіку України

Одним з головних завдань для Кабміну залишається подальше посилення економіки України.
Про це на засіданні уряду 5 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що вже є дорожня карта - проєкти, які "ми обговорюємо з партнерами, і які вже мають наповнення деталями".
Серед пунктів цієї дорожньої карти:
- залучення інвестицій і страхування інвестпроєктів;
- енергетика та деокупація Запорізької атомної електростанції;
- південні порти і порти Дунаю;
- експорт в ЄС наземним транспортом;
- повернення українців з-за кордону;
- платформа «Зроблено в Україні»;
- конфіскація російських активів;
- розвиток оборонно-промислового комплексу;
- євроінтеграція.