​Енергетичне співтовариство звернулося до Кабміну терміново призначити сьомого члена НКРЕКП

Енергетичне співтовариство закликало український уряд терміново призначити сьомого члена Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає "Економічна правда".

ЕС скерувало до Кабміну відповідну заяву. У ній ідеться, що відповідно до закону про НКРЕКП, із-поміж обов'язків уряд має ухвалити рішення про призначення члена Комісії зі списку кандидатів, який подає Конкурсна комісія протягом десяти робочих днів, без права відхилення кандидатур.

Енергетичне співтовариство зазначило, що попри це, "торішній процес відбору для призначення сьомого члена правління НКРЕКП, розпочатий Конкурсною комісією в березні 2023 року, так і не був завершений".

"Ми стурбовані тим, що відсутність призначення Кабінетом Міністрів відсутнього члена правління ставить під загрозу незалежність і функціональність НКРЕКП", - йдеться у заяві.

На думку ЕС, парна кількість членів ради впливає на процеси ухвалення рішень НКРЕКП. У той же час ще два члени правління Комісії планують звільнити протягом цього року.

"Якщо НКРЕКП швидко не замінить своїх членів, щоб забезпечити безперервність виконання завдань, передбачених європейським законодавством, це ще більше вплине на його функціональність та довіру до майбутнього процесу відбору. Тому запрошуємо вас терміново завершити торішній процес призначення відповідно до закону про НКРЕКП", - наголосило ЕС у своїй заяві.