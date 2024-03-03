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Обрали нового главу Нацкомісії із держрегулювання у сферах енергетики і компослуг

Головою НКРЕКП став Валерій Тарасюк, який вже очолював структуру. 

Обрали нового главу Нацкомісії із держрегулювання у сферах енергетики і компослуг
Глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк
Фото: kmu.gov.ua

Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) вдруге очолив Валерій Тарасюк після того, як Костянтин Ущаповський, попередній голова структури, склав повноваження після закінчення відведеного законодавством дворічного перебування на цій посаді. 

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), під час закритого засідання в неділю, 3 березня, шляхом таємного голосування обрали її головою Валерія Тарасюка", – зазначили у НКРЕКП.

Тарасюк вже очолював Нацкомісію з 2019 до 2022 року. 

Він має досвід роботи в енергетиці понад десять років, з 2014 до 2016 року був членом регулятора.

З 23 лютого голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський склав повноваження після закінчення відведеного законодавством дворічного перебування на цій посаді. Протягом 10 днів члени регулятора мали обрати нового голову.

Хто такий Валерій Тарасюк

  • З 1997 по 2014 рр. працював на посадах юрисконсульта, директора юридичного департаменту та віце-президента з правових питань в комерційних структурах.
  • У 2014 році – помічник Міністра юстиції; директор Департаменту судової роботи; директор Департаменту судової роботи та експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України.
  • З 2014 по 2016 рр. – член Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
  • З 2016 по 2019 рр. займався комерційною діяльністю.
  • 29 жовтня 2019 року призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
  • З листопада 2019 року по лютий 2022 року – Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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