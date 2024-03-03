Обрали нового главу Нацкомісії із держрегулювання у сферах енергетики і компослуг

Головою НКРЕКП став Валерій Тарасюк, який вже очолював структуру.

Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) вдруге очолив Валерій Тарасюк після того, як Костянтин Ущаповський, попередній голова структури, склав повноваження після закінчення відведеного законодавством дворічного перебування на цій посаді.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), під час закритого засідання в неділю, 3 березня, шляхом таємного голосування обрали її головою Валерія Тарасюка", – зазначили у НКРЕКП.

Тарасюк вже очолював Нацкомісію з 2019 до 2022 року.

Він має досвід роботи в енергетиці понад десять років, з 2014 до 2016 року був членом регулятора.

З 23 лютого голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський склав повноваження після закінчення відведеного законодавством дворічного перебування на цій посаді. Протягом 10 днів члени регулятора мали обрати нового голову.

Хто такий Валерій Тарасюк