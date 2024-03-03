Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

За попередніми даними, Трамп має 88% голосів, а у його основного суперника Ніккі Хейлі – 12%.

Експрезидент США Дональд Трамп у суботу, 2 березня, здобуває перемогу на республіканських кокусах у Міссурі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За попередніми даними американських ЗМІ, Трамп має 88% голосів, а у його основного суперника Ніккі Хейлі – 12%.

Зазначається, що колишній президент, який особливо сильний саме на кокусах, цією перемогою зміцнить своє лідерство за кількістю делегатів.

Пізніше у суботу відбудуться республіканські кокуси у штаті Айдахо.

Внутрішньопартійні вибори США проводять у вигляді кокусів і праймеріз. Праймеріз організує владу штату, тоді як кокуси – це неформальні зустрічі, які відбуваються з ініціативи членів партії, під час яких відбувається обговорення ймовірних кандидатів у президенти. Спочатку відбуваються дебати, потім – голосування.

В даний час праймеріз проводять набагато частіше, ніж кокуси. Вони, зазвичай, характеризуються вищим рівнем участі. Виборці голосують таємно за допомогою бюлетенів.

Внутрішньопартійні вибори завершаться у червні. У липні пройде з'їзд Республіканської партії, на якому оголосять кандидата у президенти, у серпні – з'їзд Демократичної партії. Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.