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Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою

У штаті, який фактично приніс перемогу Байдену в 2020 році, чимало виборців вдалися до "протестного голосування". 

Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Джо Байден
Фото: CNN

У штаті Мічиган у вівторок відбулися праймеріз обох головних американських партій. За попередніми підсумками, сенсацій не сталося: переможцями стали Дональд Трамп та Джо Байден.

Проте, як повідомляє CNN, для демократів результати голосування виявили тривожну тенденцію. Хоч чинний президент і отримав більш ніж переконливу підтримку більшості, багато учасників голосування вдалися до протесту. Майже 20% з них обрали у бюлетені варіант "не підтримую жодного". Дін Філліпс, який досі претендує на номінацію від демократів, але має мізерні шанси, опинився далеко позаду - близько 3%. 

Мічиган - один зі "штатів, що коливаються", тобто тих, де перевага республіканського чи демократичного кандидата не визначена заздалегідь. У 2020 році саме успіх тут фактично й дозволив Байдену здобути загальну перемогу. Тож наявність серед прихильників демократів настрою до "протестного голосування" стане для чинного президента приводом для роздумів.

Що ж до республіканців, то Дональд Трамп випередив Ніккі Гейлі з величезним відривом - за нього віддали голоси вдвічі більше партійців.

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