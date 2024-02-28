Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою

У штаті Мічиган у вівторок відбулися праймеріз обох головних американських партій. За попередніми підсумками, сенсацій не сталося: переможцями стали Дональд Трамп та Джо Байден.
Проте, як повідомляє CNN, для демократів результати голосування виявили тривожну тенденцію. Хоч чинний президент і отримав більш ніж переконливу підтримку більшості, багато учасників голосування вдалися до протесту. Майже 20% з них обрали у бюлетені варіант "не підтримую жодного". Дін Філліпс, який досі претендує на номінацію від демократів, але має мізерні шанси, опинився далеко позаду - близько 3%.
Мічиган - один зі "штатів, що коливаються", тобто тих, де перевага республіканського чи демократичного кандидата не визначена заздалегідь. У 2020 році саме успіх тут фактично й дозволив Байдену здобути загальну перемогу. Тож наявність серед прихильників демократів настрою до "протестного голосування" стане для чинного президента приводом для роздумів.
Що ж до республіканців, то Дональд Трамп випередив Ніккі Гейлі з величезним відривом - за нього віддали голоси вдвічі більше партійців.
- Гейлі говорила, що номінація Трампа стане "самогубством для Америки".
- Джо Байден раптово вдався до критики Трампа за його вік.
- Раніше Трамп впевнено переміг на праймеріз у рідному штаті Гейлі, Південній Кароліні.
- Якщо мільярдер отримає номінацію, він обирате собі віцепрезидента із шести кандидатів.