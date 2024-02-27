Також сторони обговорять перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Тема номер один – Формула миру.

“Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії”, – повідомив президент.

Тема номер два – повернення полонених і депортованих осіб.

Президент зазначив, що лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню українців. “Впевнений, що й ця зустріч принесе результати”, – сказав Зеленський.

Також сторони обговорять перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Нагадаємо, на початку року Саудівська Аравія приєдналася до БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об’єднані Арабські Емірати). Міністр закордонних справ заявив, що блок є "вигідним і важливим каналом" для зміцнення економічної співпраці.