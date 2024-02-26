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Україна почала переговори з Норвегією про підписання безпекової угоди

Наразі обговорюють основні структурні елементи й блоки майбутнього договору.

Україна почала переговори з Норвегією про підписання безпекової угоди
Переговори Офісу Президента України і делегації Норвегії щодо безпекової угоди
Фото: ОПУ

Україна почала переговори з Норвегією про підписання двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Від української сторони перемовини веде заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. Норвезьку делегацію очолив спеціальний представник Міністерства закордонних справ Норвегії з питань України Крістіан Сісе.

За словами Жовкви, Норвегія – ключовий партнер нашої держави у Північній Європі та "один із лідерів коаліції бойових літаків, що підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення". 

Сторони обговорили основні структурні елементи і блоки майбутньої угоди й узгодили графік подальшої роботи.

  • Серед останніх підписаних – договори з Італією і Канадою 24 лютого, 23 лютого документ підписали з Данією.
  • Крім того, цього місяця безпекові угоди Україна уклала з Німеччиною і Францією.
  • Такі договори сторони укладають на основі декларації, яку у липні 2023 року підписали країни Group of – про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
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