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Зеленський закликав Раду якнайшвидше проголосувати закон про перезавантаження БЕБ

"Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес".

Зеленський закликав Раду якнайшвидше проголосувати закон про перезавантаження БЕБ
Володимир Зеленський на форумі «Зроблено в Україні»
Фото: Анна Стешенко

Президент Володимир Зеленський звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з закликом розглянути законопроєкт про реформування Бюро економічної безпеки найближчим часом.

Про це він заявив на форумі "Зроблено в Україні", передає кореспондент LB.ua

"Ми працюємо на багатьох напрямках, щоб зберегти та розширити можливості українського експорту. Ми працюємо над змінами в наших інституціях, щоб дати більше впевненості бізнесу. Зокрема, в Верховній Раді України треба провести реформу. Бюро економічної безпеки України. Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес. Працюємо над цим", – заявив президент. 

Президент звернувся до спікера Верховної Ради України, який був присутнім на форумі. 

"Дуже хочеться, щоб закон (про БЕБ – Ред.) було проголосовано найближчим часом. Всі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні. Це дуже важливо. Щоб на терміни голосування того чи іншого закону в Україні впливали саме українці", – наголосив Володимир Зеленський. 

  • 23 лютого Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроєкт про удосконалення Бюро економічної безпеки (10439). Раніше цей документ розкритикували антикорупційні активісти та міжнародні партнери. Центр протидії корупції писав, що законопроєкт у поточній редакції не передбачав прозорих конкурсів на керівні посади БЕБ та переатестації співробітників.
  • 21 лютого щодо реформи БЕБ висловилися посли країн Group of 7. Вони озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро. 
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