Зеленський закликав Раду якнайшвидше проголосувати закон про перезавантаження БЕБ

Президент Володимир Зеленський звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з закликом розглянути законопроєкт про реформування Бюро економічної безпеки найближчим часом.

Про це він заявив на форумі "Зроблено в Україні", передає кореспондент LB.ua

"Ми працюємо на багатьох напрямках, щоб зберегти та розширити можливості українського експорту. Ми працюємо над змінами в наших інституціях, щоб дати більше впевненості бізнесу. Зокрема, в Верховній Раді України треба провести реформу. Бюро економічної безпеки України. Мають бути закриті будь-які можливості державних органів тиснути на бізнес. Працюємо над цим", – заявив президент.

Президент звернувся до спікера Верховної Ради України, який був присутнім на форумі.

"Дуже хочеться, щоб закон (про БЕБ – Ред.) було проголосовано найближчим часом. Всі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні. Це дуже важливо. Щоб на терміни голосування того чи іншого закону в Україні впливали саме українці", – наголосив Володимир Зеленський.