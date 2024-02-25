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Зеленський назвав слабке місце Путіна: гроші і суспільна думка

Президент вважає, що передача заморожених активів росіян завдала б удару по Путіну. 

Зеленський назвав слабке місце Путіна: гроші і суспільна думка
путін
Фото: EPA/UPG

Наразі російський президент не зацікавлений у завершенні війни проти України. Щоб це зацікавлення з'явилося, потрібно урвати фінансовий інтерес для Путіна, послабити російську армію на полі бою та посилити ізоляцію Росії в світі, вважає президент України Володимир Зеленський.

На запитання про те, чи взяв би він слухавку, якби йому сьогодні зателефонував Путін, Зеленський віджартувався: "У нього ж немає мобілки – як він мені подзвонить? А я з телеграфом 1917 вже не працюю".

"Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну", – сказав він.

Зеленський вважає, що для Путіна гроші – номер один.

"Тому я вважаю, його слабке місце – це, авжеж, суспільна думка, але серед бізнесу, що його підтримує або боїться, що є равно сьогодні в Росії, я вважаю, що це його слабке місце", – сказав він.

Зеленський додав, що якщо всі активи Росії в світі заморозять і передадуть без всяких умов Україні, це сильно послабить Путіна.

"Тоді він буде дзвонити всім, не тільки мені, всім буде дзвонити", – вважає Зеленський.

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