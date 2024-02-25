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Росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон, - Лубінець

Точну кількість страчених українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім.

Росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон, - Лубінець
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Росіяни знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли.

Точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім. Це - військовослужбовці СОУ.

"Такий розстріл – це воєнний злочин! Наразі нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців", - наголосив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Він також звернеться офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених.

"Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними “конвенціями”, “правилами” та “звичаями” – жорстокості, підлості, ницості. Такі вбивства військовополонених – випадки не поодинокі. За них має бути покарання!", - додав уповноважений з прав людини.

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