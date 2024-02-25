Лубінець: до 28 000 цивільних українців перебувають в російських застінках

До 28 000 цивільних українців утримує зараз Росія. А 90% військовополонених катують в РФ. Для повернення цивільних заручників необхідно створити коаліцію країн. Про це форумі "Україна. Рік 2024" заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Російська Федерація кожного дня порушує права наших громадян. Окреме питання права наших військовополонених… Повернули 3135 громадян України, 147 цивільних заручників. Але знову ж таки, кожного дня ми розуміємо, що наші військовополонені, які знаходяться на території Російської Федерації, вони під тортурами. 90% проходять через тортури. Це не наші цифри. Це цифри в тому числі, наприклад, представників ООН", —–заявив він.

Однак представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, єдиної організації, яка має унікальний мандат захисту прав військовополонених, десять років не може потрапити до місця, де росіяни тримають наших військовополонених.

"Як результат, ви бачите, в якому стані ми повертаємо наших героїв з російського полону", – нагадав він.

Ще одна проблема – це цивільні заручники, громадяни України, яких треба повернути.

"Якщо по дітях є якийсь прогрес, по військовополонених, зрозуміло, є обмінні процеси. Що робити з цивільним? За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають в російських застінках. Журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церкви, міжнародні представники. Вдумайтесь, три представника організації ОБСЄ офіційно були затримані: двоє в Донецькій області, один – в Луганській. Декілька років ми не можемо їх звільнити. І весь цей час РФ є членом ОБСЄ", – сказав він.

Лубінець підкреслив, що обмін цивільних на цивільних забороняє міжнародне гуманітарне право.

"Нові підходи ми вже шукаємо. Чи можемо ми самостійно зробити це? Ні, не можемо… Ми шукаємо країни, які офіційно готові приєднатися до процесу повернення цивільних заручників. Станом на зараз можу публічно проінформувати, що під час останньої поїздки до Катару прозвучало, що вони готові спробувати свої зусилля щодо повернення цивільних заручників. Нам треба створити міжнародну коаліцію на кшталт, як ми зробили по поверненні українських дітей. Треба це зробити по питанню повернення цивільних заручників", – закликав Лубінець.

Уповноважений з прав людини також наголосив, що навіть якщо Україна повертатиме по одній викраденій і депортованій дитині щодня, то на повернення усіх знадобиться 55 років. У поверненні дітей допомагає Катар.