Тарнавський: захисники посилюють оборону населених пунктів на захід від Авдіївки

Захисники посилюють лінію оборони на Авдіївському напрямку та організовують оборону західніше Авдіївки, аби ворог не міг просунутися. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.
За його словами, по всій операційній зоні ОСУВ “Таврія” загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них – саме у Донецькій області та під Авдіївкою.
"Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога", – повідомив він.
- Сьогодні речник ОСУВ Дмитро Лиховій повідомив, що захисники відійшли від села Ласточкине Донецької області, що неподалік Авдіївки. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що відхід українських сил у районі села Ласточкине є правильним і допомагає виснажити російські війська.
- Росіяни за добу збільшили кількість атак і обстрілів на Таврійському напрямку.