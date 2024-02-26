Тарнавський: захисники посилюють оборону населених пунктів на захід від Авдіївки

Захисники посилюють лінію оборони на Авдіївському напрямку та організовують оборону західніше Авдіївки, аби ворог не міг просунутися. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

За його словами, по всій операційній зоні ОСУВ “Таврія” загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них – саме у Донецькій області та під Авдіївкою.

"Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога", – повідомив він.