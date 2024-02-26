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Тарнавський: захисники посилюють оборону населених пунктів на захід від Авдіївки

Ворог, попри втрати, веде наступ. 

Тарнавський: захисники посилюють оборону населених пунктів на захід від Авдіївки
Авдіївка, лютий 2024.
Фото: змі окупантів

Захисники посилюють лінію оборони на Авдіївському напрямку та організовують оборону західніше Авдіївки, аби ворог не міг просунутися. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

За його словами, по всій операційній зоні ОСУВ “Таврія” загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за вчора склали 447 осіб. Абсолютна більшість із них – саме у Донецькій області та під Авдіївкою.

"Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, 2 артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено 1 склад боєприпасів ворога", – повідомив він.

  • Сьогодні речник ОСУВ Дмитро Лиховій повідомив, що захисники відійшли від села Ласточкине Донецької області, що неподалік Авдіївки. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що відхід українських сил у районі села Ласточкине є правильним і допомагає виснажити російські війська.
  • Росіяни за добу збільшили кількість атак і обстрілів на Таврійському напрямку. 
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